La rimpatriata dei sessantenni di Falerone

La classe del 1965 di Falerone si ritrova per una simpatica e goliardica rimpatriata. Tanti anni fa si imparavano le tabelline, si scriveva in bella copia e il massimo della tecnologia in classe era il mappamondo. Eppure, nonostante il tempo passato qualcosa è rimasto immutato: il legame tra quei bambini di allora, uomini e donne di oggi.

Domenica 1 giugno, presso il ristorante ‘Acquarello’ di Lapedona, si sono ritrovati gli ex alunni delle scuole elementari di Falerone e Piane di Falerone, per festeggiare insieme la classe 1965. Una giornata piena di emozioni, risate e tanti ‘Ma ti ricordi?’, tra fotografie ingiallite, aneddoti ormai leggendari e nuovi scatti che hanno immortalato momenti ritrovati.

I protagonisti della giornata: Egidio Mannozzi, Giacomo Remia, Fabrizio Paolini, Stefania Fenizi, Laura Colò, Maria Grazia Bisconti, Adele Mezzanotte, Antonio Lattanzi, Rosario Trapè, Lanfranco Leoni, Lamberto Ilari, Umberto Catalini, Adele Ciccangeli, Roberta Settimi, Donatella Isidori, Cinzia Petracci, Patrizia Bracalenti, Renato De Paolis, Maurizio Ilari, Massimiliano Celi, Antonella Trasarti, Lorietta Capecci, Rossella Confaloni, Brunella Bonifazi, Daniela Concetti, Giovanna Luciani, Marconi Paolo, Giuseppina Pennesi, Alberto Enei, Fabiola Cutrini e Alberto Enei.