La riqualificazione del chiosco

Gli ospiti del centro riabilitativo per la salute mentale ‘La Rugiada’ di Servigliano protagonisti in collaborazione con il Rotary Alto Fermano Sibillini e Comune di un progetto di riqualificazione del chiosco sito all’interno del ‘Parco della Pace’. Al termine dei lavori sabato mattina si è tenuta una piccola cerimonia di inaugurazione. Si tratta di pannelli in legno realizzati all’interno del laboratorio del Centro ‘La Rugiada’, colorati e poi colorati e istallati nel chioso per offrire un aspetto più accogliente, caldo curato e colorato. "Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa – dichiara Silvia, direttrice de La Rugiada – dove tutti hanno svolto un ruolo attivo dalla progettazione fino alla realizzazione materiale. Questa in realtà e la seconda opera di riqualificazione per il Parco della Pace, dopo l’istallazione del percorso tattile sensoriale dello scorso anno. Un progetto importante per i nostri ospiti e una sorta di dono alla comunità". "E’ stato un momento interessante – commenta il sindaco Marco Rotoni – che ci vede protagonisti insieme alla Rugiada e altre associazioni di Servigliano, un programma di riqualificazione del contesto urbano. E’ si un’opera ornamentale, ma di riqualificazione del sito, che ci mostra la cura che tutti noi dovremmo avere dei nostri spazi e valorizzarli, facendo ricorso alle nostre sensibilità espressive. Su questo gli ospiti della Rugiada sono stati sempre in prima fila, precursori di genialità ed estro e siamo contanti di questo felice connubio".

a.c.