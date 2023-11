La riqualificazione dell’ex materna: lavori alla ditta D’Eustacchio

Dopo la scelta politica di ritirare dai beni in alienazione l’edificio che ha ospitato in passato la scuola materna di Rubbianello, il sindaco Meri Marziali informa che i lavori di restauro e risanamento conservativo della struttura stessa, proseguono speditamente. Lo scopo della riqualificazione era mirato all’adeguamento funzionale per lo svolgimento di attività sociali ed educative riservate a bambini ed adolescenti. Ora l’aggiornamento: la ditta D’Eustacchio Costruzioni s.r.l di Giulianova (vincitrice dell’appalto) realizzerà i lavori consistenti nella sistemazione della copertura e della volta in camorcanna al piano terra, abbattimento delle barriere architettoniche, finiture ed impianto termico ed idraulico. L’amministrazione ribadisce, come affermato nei mesi scorsi, che la realizzazione dei lavori è resa possibile dal finanziamento del Gal Fermano pari a 83mila euro, che ringrazia a nome della comunità.