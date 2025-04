La rivista il Polo Centrale nel dibattito geopolitico

La delegazione dell’Istituto Polare Zavatti guidata dal direttore del Museo Polare Gianluca Frinchillucci è tornata dopo una missione in Nepal a cui ha preso parte anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Numerosi sono stati gli incontri di alto livello con rappresentanti delle istituzioni nepalesi che si sono succeduti nelle circa due settimane di lavori nel paese dei ghiacci. Molta attenzione è stata riservata alla rivista Il Polo che ha imperniato il suo ultimo numero sul concetto di Terzo Polo, una intuizione considerata importante e lungimirante e di cui s’è dibattuto in appositi meeting. La rivista sta diventando sempre più un ponte verso zone strategiche del mondo e, nel contempo, si fa attrazione verso la città di Fermo dove viene preparata. Oggi, Frinchillucci si incontrerà con il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini in occasione degli ottant’anni de Il Polo che vide la luce proprio nella città romagnola che aveva dato i natali all’esploratore Silvio Zavatti. Inoltre, il prossimo nove maggio, il direttore del Museo Zavatti sarà a Macerata, nell’aula Magna dell’Università, ore 10, per un convegno promosso dall’UNIMC sul tema Prospettiva Artico - Lo sguardo dell’Intelligence al Polo Nord. L’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza globale. Il tema che svolgerà sarà 80 anni della rivista Il Polo: L’Istituto Geografico Polare Silvio Zavatti e la tradizione italiana nella ricerca polare. Insieme a Frinchillucci ci saranno il prof. Emanuele Frontoni (Intelligenza Eco-Artificiale), Liuva Capezzani (Mission delle sezioni regionali Socint), Emanuela Somalvico (Prospettiva Artico-Nuove sfide per l’Intelligence), Ilaria Trapè (Sostenibilità e visioni internazionali) e Paolo Quattrocchi (Il Canada in Artico, tra opportunità e minacce). Diversi relatori fanno parte del Socint: la Società Italiana di Intelligence, associazione scientifica senza fini di lucro che promuove lo studio e la cultura scientifica dell’Intelligence in Italia.

Adolfo Leoni