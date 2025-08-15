La ‘Sagra della Sporbatura’ con l’Asd Petritoli 1960

Eccolo l’attivissimo gruppo dell’Asd Petritoli 1960, promotore e organizzatore della ‘Sagra della Sporbatura’, tenutasi a Petritoli nei giorni scorsi, per il ventesimo anno consecutivo. Quella della sporbatura (carne di maiale cotta alla brace) è diventata nel tempo, molto di più di una sagra. E’ infatti un’occasione speciale per conoscere il valore sociale che il direttivo e tutto il gruppo della società sportiva, rappresentano per Petritoli e per il Fermano. La competizione calcistica, è infatti l’espressione concreta dello spirito di unione e forza che la squadra incarna grazie a tante persone appassionate di sport e socialità. La stessa sagra, che quest’anno si è chiusa con una torta speciale per festeggiare l’anniversario, è di fatto una festa che rende fiera tutta la comunità petritolese, forte nel contributo che da, al valore di appartenenza e aggregazione. Fiero della riuscita dell’edizione 2025, il presidente dell’Asd Petritoli 1960, Giuseppe Vitali, ringrazia tutti coloro che hanno scelto di sedere ai tavoli della sagra e condividere così, l’amore per il calcio, la passione per il territorio e soprattutto la convivialità e l’amicizia. Il direttivo e tutti i volontari che hanno lavorato all’organizzazione della sagra, danno appuntamento all’edizione del prossimo anno. Paola Pieragostini