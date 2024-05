La Samb guarda al futuro L’Aquila è il primo passo

Vincere i playoff per sperare nel ripescaggio: questo l’obiettivo degli uomini di Mancinelli per la gara di domenica 19 maggio contro L’Aquila. La vittoria dei playoff, infatti, permetterà ai rossoblù di entrare nel novero delle nove papabili alla Serie C con una classifica che si basa su punti dati anche durante la stagione regolare e comprendono l’utilizzo dei giovani e il cammino in Coppa Italia di categoria. In base ai quozienti accumulati, la Figc sceglierà quali squadre potranno prendere il post di quelle che, per un motivo o un altro, non si iscriveranno al prossimo torneo di Serie C. Anche in quel caso, però, ci sono delle priorità: prima verranno chiamate in Lega Pro le seconde squadre di club di A, e quest’anno dovrebbe nascere il Milan Under 23. Subito dopo sarebbe ripescata la prima in graduatoria della Serie D (la Samb, anche in caso di vittoria dei playoff, non avrebbe chance e al momento la papabile è il Siracusa); quindi sarebbe ripescata una retrocessa dalla Serie C, sempre che accetti di pagare la tassa d’iscrizione tra i professionisti come peraltro anche la squadra ripescata dalla Serie D sarebbe chiamata a fare. Dunque le variabili sono davvero tante ed è difficile immaginare cosa accadrà. La Samb, vincendo contro L’Aquila, avrebbe comunque una possibilità, seppure piccola, e poi non si sa mai cosa potrebbe accadere: la Casertana, lo scorso anno, era sesta in graduatoria ed è stata ripescata lo stesso, anche perché contano anche le strutture a disposizione, ossia l’omologazione dello stadio alla lega professionistica.

Dal punto di vista societario, in caso di ripescaggio, Vittorio Massi non ha nascosto di voler fare entrare soci nel club, e ha dichiarato di avere ricevuto delle offerte pochi giorni fa. Claudio Bartolomei, già vicepresidente rossoblù una decina di anni fa, ha fato sapere di essere pure lui disposto a dare una mano. Se invece il club dovesse restare tra i dilettanti (vittoria dei playoff o meno), Massi proseguirebbe da solo.

In questo senso ha già definito la guida sportiva per il prossimo anno con De Angelis che resterà al suo posto come diesse. Cambierà, invece, la guida tecnica, con Ottavio Palladini che sembra essere il nome più quotato per la panchina e certo non direbbe di no alla Samb, la squadra della sua città con la quale ha già vinto due campionati di Serie D. Ci sono però anche altri nomi sul taccuino di De Angelis, in particolare quello di Prosperi, anche lui ex Samb, Ciro Danucci del Siracusa e Alessandro Lucarelli, ex tecnico di Chieti e Avezzano. Infine, sono cinquecento i biglietti a disposizione per i tifosi della Samb, ma si lavora per la quota di seicento (comunque pochi per la richiesta della tifoseria intenzionata a sostenere la Samb a L’Aquila). La prevendita dovrebbe aprirsi domani.

