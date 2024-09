"La Samb ha qualità. Ma ci vuole l’elmetto"

"Secondo me la Samb ha qualità". Parola di Massimo Loviso domenica scorsa al Riviera ad assistere al match con la Recanatese. Il centrocampista emiliano è ormai un sambenedettese di adozione dopo avere deciso di vivere in città e segue sempre con attenzione e passione le vicende rossoblù. 40 anni ad aprile ancora si diverte in campo e veste la maglia dell’Azzurra Sbt, militante nel campionato di Promozione Girone B. "La Samb - aggiunge - è un’ottima squadra, con calciatori di spessore. Il terreno di gioco del Riviera delle Palme non li ha aiutati nella manovra ma quando sarà a posto per i giocatori non ci saranno alibi. Contro la Recanatese era ben messa in campo e con gli innesti dalla panchina Palladini è riuscito ad alzare la qualità ed il ritmo della gara. I rossoblù hanno grandi margini di miglioramento. Alla fine è stato un successo meritato".

Loviso, una volta al top della condizione la Samb riuscirà anche ad esprimersi meglio. "Il preparatore atletico Di Renzo lo conosco molto bene. L’ho avuto a Livorno in B ed in A ed anche a Castelnuovo in D con mister Di Fabio. Il prof è una persona incredibile con una voglia pazzesca di lavorare a San Benedetto e soprattutto di tornare nelle categorie che contano. Insieme a Palladini ed al resto dello staff, rappresenta un valore aggiunto per il club. Sa preparare bene la squadra sia mentalmente che fisicamente. Con lui la Samb ha fatto e farà un indiscutibile salto di qualità".

Come vede il girone F?

"Tosto come sempre. L’ho fatto con il Castelnuovo ed il Notaresco. Ci sono sempre state formazioni bene attrezzate e quest’anno ce ne sono di più. Diverse nobili decadute che vogliono tornare tra i prof, tante piazze in cerca di rivincite che possono rompere le scatole alla nostra amata Samb".

Non bisogna dimenticare anche l’entusiasmo della piazza.

"Domenica scorsa l’ambiente è stato bellissimo. Quando mia moglie ha saputo che la Samb giocava in casa mi ha detto subito di comprare i biglietti. L’abbiamo fatto e siamo venuti allo stadio. Ho notato che nel momento in cui per due, tre volte abbiamo attaccato verso la curva nord, la palla tremava sui piedi dei calciatori della Recanatese. E questo entusiasmo è fondamentale".

Domenica ecco la trasferta di Notaresco.

"Conosco bene la mentalità del posto. E’ sempre un campo ostico ma allo stesso tempo è una squadra che ha qualità. Sarà una partita tosta. I rossoblù dovranno calarsi in questa mentalità e poi fare uscire le sue qualità. Sei la Samb, ti metti l’elmetto e porti a casa i tre punti".

Benedetto Marinangeli