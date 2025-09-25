"La Samb non meritava tutte quelle critiche"

"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare". La frase di John Belushi nel mitico film Animal House è stato il mantra ripetuto dalla Samb dopo la sconfitta con il Carpi e la reprimenda dei tifosi della Curva Nord. Eusepi e compagni hanno recepito il messaggio ed al Curi di Perugia si è vista una squadra compatta, granitica che pur con diversi cambi rispetto a sabato scorso, è riuscita a portare a casa una vittoria che allontana le nubi che si stavano palesando sul suo futuro e che al momento restituiscono una certa serenità. "Mi dispiace per i ragazzi per quanto accaduto dopo la partita di sabato con il Carpi - ha analizzato Ottavio Palladini nella sala stampa del Renato Curi- quando sono stati redarguiti dalla Curva Nord. Non meritavano tutte le critiche che gli sono piovute addosso perchè contro gli emiliani non abbiamo disputato una brutta partita ma soprattutto non meritavamo di perdere. A questa squadra non posso rimproverare nulla perché in ogni allenamento vedo voglia e grande propensione al sacrificio. Dopo giorni complicati, venire a Perugia e vincere contro una formazione così forte, non era facile. Ma ci siamo riusciti. La Samb ha disputato una grande prestazione contro una squadra di valore e con giocatori importanti. Certo, manca un po’ di esperienza e cattiveria giusta per la categoria, ma bisogna avere pazienza e soprattutto non giudicare alla prima difficoltà. Le partite sono state e saranno tutte difficili, poi nel calcio ci sono gli episodi che possono cambiare l’andamento ed il giudizio sul singolo incontro".

E’ stata una Samb concreta, cinica e spietata che ha saputo capitalizzare le occasioni create. A partire dal rigore confermato dal FVS, realizzato da Sbaffo finalmente impiegato per tutti i novanta minuti e non a spizzichi e bocconi come nelle precedenti cinque partite. "Sono contento per lui. Si è preso - ha specificato Palladini- la responsabilità di calciare il penalty ma anche io lo avevo indicato come rigorista in caso di assenza di Eusepi dal terreno di gioco. E ’un ragazzo che si sta allenando veramente bene e può ancora crescere". Il tecnico rossoblù ha avuto anche parole di elogio per Riccardo Bongelli. Il diciottenne centrocampista rossoblù, compirà diciannove anni a dicembre, ha disputato una gara da veterano. E pensare che lo scorso anno militava con la Maceratese nel campionato di Eccellenza. "Sono felice per Bongelli che ha dimostrato di avere personalità per l’età che ha", ha commentato Palladini.

Importante anche il rientro da centrale di Alessio Zini autore di una prova impeccabile di cui anche Pezzola ha beneficiato. Dalmazzi potrà recuperare senza fretta dall’infortunio al tallone. Senza dimenticare, infine, Kevin Candellori. Oltre al gol vittoria il centrocampista di Castorano si è confermato autentico uomo squadra. Insomma ora la prova del nove sarà il match interno di sabato con la Juventus Next Gen ieri vittoriosa in rimonta sulla Sassari Torres. "Ci sarà da soffrire, servirà coraggio e concentrazione", il commento finale di Ottavio Palladini.

Benedetto Marinangeli