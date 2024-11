La Samb saluta la Coppa Italia. La Vigor sbanca ancora il Riviera

SAMBENEDETTESE

1

VIGOR SENIGALLIA

2

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Semprini, Chiatante (44’ st De Luca), Bouah (25’ st Orsini), Evangelisti, Cantarini, Lulli (44’ st Fabrizi), Tataranni (25’ st Cardinali), D’Eramo (34’ st Collini), Moretti, Fabbrini, Toure. A disp. Orsini T, Collini, Natalini, Troka. All. Ottavio Palladini.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Campani, Alessandrini, Rotondo, D’Errico, Di Sabatino (22st Gasparroni), Ferrara, Serio (17st Stecconi), Idaro, Gonzales, Pjetri, Fernandez. A disp. Piergiovanni, Mancini, De Angelis, Magi Galluzzi, Subissati, Gabbianelli, Kone. All.Aldo Clementi.

Arbitro: Scaratidi di Termoli. Guardalinne: Palazzo-Azzarriti

Reti: 24’st Stecconi, 32’st Ferrara, 36’st Moretti.

Note: Spettatori 761. Ammoniti Alessandroni (VS), Rotondo (VS). Angoli 7-5 per la Samb. Recuperi 1’pt e 5’st.

I 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D fanno felice la Vigor Senigallia, vera bestia nera della Samb, che si impone 2-1 al Riviera in un secondo tempo da deboli di cuore. E’ la terza vittoria consecutiva dei vigorini nei precedenti disputati a San Benedetto tra campionato e Coppa Italia. Tanti giovani in campo e turnover sia da parte di Palladini che di Clementi. Moretti c’è e si vede dopo soli cinque minuti, con un tiro che il portiere Campani deve respingere. La Vigor tiene il pallino del gioco ma sono i rossoblù a creare occasioni. Al 17’ dribbling e conclusione di Fabbrini che scalda il destro, poi Buah di testa impegna ancora Campani al grande intervento.

L’occasione più ghiotta però si materializza al 40’ pt. Toure servito in area da Fabbrini calcia una prima volta con palla respinta da un difensore, ma si fionda ancora sul pallone con il portiere ospite che compie un vero e proprio miracolo. Nella ripresa è la Vigor a rendersi maggiormente propositiva ed al 24’ st sblocca il punteggio con il colpo di testa in tuffo di Stecconi su cross di Ferrara. Al 32’ st il raddoppio. Assist di Stecconi e tap-in sotto porta di Ferrara. Uno-due terribile dei vigorini ma la Samb non molla. Passano quattro minuti e Moretti la riapre con una conclusione al volo che supera Campani. Gara riaperta ma tre minuti dopo la Vigor si conquista un calcio di rigore per fallo di Chiatante su Subissati. Dal dischetto D’Errico si fa ipnotizzare da Semprini. Un secondo tempo pirotecnico ma alla fine è la formazione di Clementi ad esultare, eliminata la Samb. Le due squadre si ritroveranno domenica 17 novembre sempre al Riviera delle Palme per la dodicesima giornata di campionato. E sarà tutt’altra storia.

Benedetto Marinangeli