La sanità dopo il Covid Da cardiologia a neurologia, nuovi servizi al Sassatelli

di Gaia Capponi

La casa di riposo ‘Sassatelli’ di Fermo che dalla metà dell’800, con l’asilo dei ‘Vecchi Poveri’, si occupa dell’erogazione di servizi di tipo sanitario e socio assistenziale ad anziani autosufficienti e non, mira a diventare un punto d’eccellenza del territorio. "Per la prima volta, dopo l’emergenza Covid, possiamo incontrarci per ufficializzare i servizi di Fisiatria, Neurologia, Cardiologia e Pneumologia in aggiunta a quello di Fisioterapia, già praticato cinque giorni alla settimana – ha spiegato il presidente Mario Liberati – siamo sopravvissuti dopo aver toccato il minimo storico con 16 presenze, senza licenziare nessuno e subendo conseguenze economiche immaginabili. Stiamo rientrando dell’indebitamento, attestato fino allo scorso anno attorno ai 277.000 euro, grazie alla revisione delle rette, incremento delle presenze e intervento della Regione Marche che ha assicurato, a partire dal prima gennaio 2024, un intervento ‘pro capite’ alle Rsa: questo ci permetterà di garantire anche la presenza infermieristica H24 e di istituire un ‘comitato di gestione’ con i parenti degli ospiti per la gestione dei rapporti con amministrazione e personale interno".

Alla presenza delle istituzioni territoriali quali il prefetto Michele Rocchegiani e il presidente della Provincia Michele Ortenzi, la direttrice sanitaria Volponi ha posto l’accento sul lavoro del personale infermieristico provato dal periodo pandemico e dei sei medici di famiglia che, da un anno a turno, si occupano quotidianamente degli oltre 80 ospiti, la maggioranza dei quali ‘persone non autosufficienti a lunga degenza’ con ampia presenza di malati di Alzheimer. "La figura di specialisti sarà funzionale per un’assistenza a 360°, abbattere costi e tempi evitando laddove possibile l’ospedalizzazione – ha spiegato il direttore generale Giuliani – grazie alla presenza del neurologo Sagripanti sarà creata un’equipe per creare nuovi percorsi relativi ai casi di demenza passando da una ‘modalità ospedalocentrica’ alla domiciliarità". Il sindaco Paolo Calcinaro, nel ringraziare per la sinergia e lo straordinario impegno coloro che hanno permesso alla struttura di ripartire a cominciare dal vicepresidente Mercuri e dal presidente della Fondazione’ Carifermo’ Girotti Pucci, ha lasciato la parola a monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo: "L’arcidiocesi offre particolare vicinanza istituzionale ma anche relazionale perché dietro tale realtà ci sono volti sofferenti: in oltre cinque anni da che sono in città, la più grande preoccupazione è stata per il ‘Sassatelli’ che dopo aver resistito per almeno 10 mesi, ha dovuto cedere agli effetti tragici dell’epidemia. Grande riconoscenza al consiglio d’amministrazione e al personale tutto".