"La sanità tra criticità e opportunità"

Il partito "Italia Viva" della provincia di Fermo promuove un convegno sul tema "La sanità del Fermano tra criticità ed opportunità" alle 17,30 di domani, venerdì, nella Sala Imperatori di Porto San Giorgio: " per una attenta analisi delle caratteristiche tipiche dell’organizzazione sanitaria provinciale e le opportunità che si possono cogliere per migliorare una "macchina" organizzativa che può essere migliorata di molto". L’idea è di portare un contributo di chi, al di sopra di ogni appartenenza politica, con la propria esperienza presenterà criticità ed opportunità nel proprio settore. L’organizzazione a cura del dottor Nicola Ferranti, Presidente Italia Viva di Porto San Giorgio e del dottor Gaetano Massucci membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva. Dopo i saluti del Sindaco Valerio Vesprini e dei dirigenti di Italia Viva del Fermano il primo intervento sarà a cura della dottoressa Annamaria Calcagni, Presidente dell’Ordine dei Medici di Fermo. Il noto chirurgo dottor Giambattista Catalini, già presidente e firmatario del contratto nazionale 2019-21 porterà il punto di vista del Sindacato Fesmed. A seguire il medico di Medicina Generale dottor Paolo Misericordia, Segretario Generale Marche sindacato Fimmg e chiuderà il Responsabile Sanità Cisl del fermano Giuseppe Donati con la voce del personale Ast4 che in questi anni è protagonista di una stagione importante nell’evoluzione del servizio pubblico locale. Italia Viva si attende una folta partecipazione " per un tema sempre in primo piano dell’opinione pubblica".