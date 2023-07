La schiacciatrice Beretti vola negli Stati Uniti

La schiacciatrice di Volley Angels Lab Susanna Beretti vola negli Stati Uniti. Il martello ricettore classe 2004 e sangiorgese purosangue, ha deciso di intraprendere il percorso di studi universitari negli USA e a breve si trasferirà alla Quincy University, in Illinois.

Dopo quattro stagioni in serie B la ragazza, frutto del vivaio rossoblù con cui ha vinto tre titoli territoriali e uno regionale, ha fatto un’importante scelta di vita. Ha iniziato a giocare nella ’cantera’ rossoblù a soli sei anni, seguendo le orme della madre Laura, per poi esordire in B2 a soli 14 anni.

Giocatrice di grande grinta e coraggiosa nel modo di stare in campo, la Beretti ha rappresentato per molte compagne un esempio, nonostante spesso fosse una delle più giovani in campo. Ha sempre rappresentato uno dei simboli del successo del settore giovanile rossoblù, visto che l’impegno e la dedizione non le hanno mai fatto difetto e adesso ha scelto di affrontare una sfida affascinante e impegnativa.

Con la partenza di Susanna Beretti sono cinque le atlete rossoblù che hanno deciso di partire per il ’sogno americano’ dei college. Prima di lei Giulia Ledda, Giorgia Cappelletti, Nina Vallesi e Beatrice Salvucci tutte con ottimi risultati, sia sportivi che studenteschi.