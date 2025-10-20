La scienza conquista la città. Successo del festival Fermhamente

È il tempo in cui la scienza scende in piazza e nei luoghi dove sono le persone, tre giorni in cui tutte le possibilità della scienza si declinano in un’esperienza diffusa in almeno 30 luoghi del cuore della città. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Fermhamente, il tema era Frontiere e Fermo ha davvero vissuto da protagonista, nel suo ruolo di Learning city Unesco. Le frontiere sono quelle umane, scientifiche, etiche, sullo sfondo c’è l’intelligenza artificiale che tutto condiziona e non a caso si è parlato proprio di IA nella prima conferenza del festival. Polizia scientifica, 118, vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il sistema del soccorso sono stati protagonisti in piazza, e non solo, per mostrare anche le loro tecnologie. In chiusura, ieri pomeriggio, Luca Perri e Jack Nobile, un astrofisico e divulgare scientifico e un illusionista youtuber, per parlare del confine tra ciò che è scienza e ciò che è magia.

Tantissimi i laboratori, per bambini ma non solo, almeno 10 mila tra studenti, docenti, semplici visitatori sono passati da qui per vivere delle giornate veramente scientifiche. Partner è Trenitalia, con sconti per chi ha raggiunto il festival in treno. Coop è un partner importante, come il Faro, Mondadori e Infn, il tutto con le Marche al centro. Al lavoro 23 persone di staff per 180 laboratori, 140 attività dedicati alle scuole, in 29 diverse location per abbinare scienza, arte e architettura. Dalla scuola di Lego con Federico D’annunzio alla chimica al Montani passando per il museo polare, tutto si è immerso nella scienza, grande la soddisfazione degli organizzatori, da Mauro Labellarte a Andrea Capozzucca, con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei a condividere la gioia di una festa, adatta a tutti.