CronacaLa scienza conquista la città. Successo del festival Fermhamente
20 ott 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
La scienza conquista la città. Successo del festival Fermhamente

Laboratori, eventi, tecnologie da mostrare alle famiglie: pienone per la kermesse in 29 location

È il tempo in cui la scienza scende in piazza e nei luoghi dove sono le persone, tre giorni in cui tutte le possibilità della scienza si declinano in un’esperienza diffusa in almeno 30 luoghi del cuore della città. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Fermhamente, il tema era Frontiere e Fermo ha davvero vissuto da protagonista, nel suo ruolo di Learning city Unesco. Le frontiere sono quelle umane, scientifiche, etiche, sullo sfondo c’è l’intelligenza artificiale che tutto condiziona e non a caso si è parlato proprio di IA nella prima conferenza del festival. Polizia scientifica, 118, vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il sistema del soccorso sono stati protagonisti in piazza, e non solo, per mostrare anche le loro tecnologie. In chiusura, ieri pomeriggio, Luca Perri e Jack Nobile, un astrofisico e divulgare scientifico e un illusionista youtuber, per parlare del confine tra ciò che è scienza e ciò che è magia.

Tantissimi i laboratori, per bambini ma non solo, almeno 10 mila tra studenti, docenti, semplici visitatori sono passati da qui per vivere delle giornate veramente scientifiche. Partner è Trenitalia, con sconti per chi ha raggiunto il festival in treno. Coop è un partner importante, come il Faro, Mondadori e Infn, il tutto con le Marche al centro. Al lavoro 23 persone di staff per 180 laboratori, 140 attività dedicati alle scuole, in 29 diverse location per abbinare scienza, arte e architettura. Dalla scuola di Lego con Federico D’annunzio alla chimica al Montani passando per il museo polare, tutto si è immerso nella scienza, grande la soddisfazione degli organizzatori, da Mauro Labellarte a Andrea Capozzucca, con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei a condividere la gioia di una festa, adatta a tutti.

