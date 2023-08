La scommessa del calzaturiero "Noi e le Marche a Las Vegas": SANT'ELPIDIO A MARE

Sono tre le aziende del distretto calzaturiero fermano che, da ieri e fino a domani, sono presenti al ‘ProjectMagic’ di Las Vegas, evento riconosciuto come il più grande mercato mondiale e il più importante evento della moda negli Stati Uniti.

Insieme a loro anche cinque realtà del distretto calzaturiero maceratese: otto imprese che vanno alla conquista di un mercato sempre più ambito come è quello americano.

Tra gli stand, c’è quello del calzaturificio Giovanni Fabiani di Fermo, una delle imprese che ha voluto cogliere l’opportunità che la Regione Marche ha messo a disposizione nell’ambito della convenzione con Ice per il ‘Progetto calzature e pelletteria Usa’, in collaborazione con Svem, Atim e Camera di Commercio. Grazie a queste sinergie, le spese per la partecipazione all’evento fieristico e quelle per lo stand sono coperte dalla Regione, mentre viaggio, soggiorno e spedizioni restano a carico delle imprese.

"Lasciati alle spalle gli anni della pandemia voliamo al ‘ProjectMagic’ per presentare la nuova collezione, consapevoli che penetrare nel mercato statunitense non è facile – rivelano dalla Giovanni Fabiani – ma, con entusiasmo, passione e dedizione, portiamo là il nostro savoir faire e il nostro know how, per intrigare pubblico e addetti ai lavori d’oltre oceano".

Della stessa opinione anche l’elpidiense Emanuele Palombari, al timone di Karma of Charme, con sede a Montecosaro: "Ho approfittato volentieri di questa occasione offerta dalla Regione perché è importante essere presenti su quel mercato" aggiunge Palombari, che sa di andare dove "conoscono già i nostri prodotti, tanto che una buona percentuale del mio fatturato proviene da clienti americani che apprezzano lo stile delle nostre creazioni".

A Las Vegas Palombari porta le sue originali calzature da donna (soprattutto stivali), ma anche accessori, pelletteria e capi di abbigliamento, tutto in colori naturali, "che selezioniamo e realizziamo noi e che sono solo nostri".

Ma l’obiettivo, per lui, è anche "portare oltreoceano le Marche e, visto che siamo a Las Vegas, capitale del gioco, penso a un ‘all in’ come nel poker: dobbiamo scoprire le nostre carte, scoprire le Marche con prodotti che rappresentano un’esperienza di vita".

