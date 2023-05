La scuola Canossiana presenta ‘Grease’

La scuola Canossiana presenta il musical ‘Grease’. Domani sera, alle 21.15 si alza il sipario per gli studenti della Scuola Primaria Canossiane. Sul palco del Teatro Comunale di Porto San Giorgio, giovani attori e attrici presentano Grease, musical di successo mondiale. Musiche coinvolgenti, canti emozionanti e balli in costume per raccontare la storia di Sandy e Danny, il musical fu rappresentato per la prima volta nel 1971 in America. Da allora ha avuto un successo crescente: numerosi sono gli allestimenti e le tournée che lo vedono tuttora rappresentato in tutto il mondo. Con questo spettacolo la scuola primaria ‘Maddalena di Canossa’ conclude un lungo ed emozionante progetto scolastico a cui hanno partecipato tutti gli alunni. Un percorso di formazione centrato sull’arte, ovvero un’esperienza autentica di musica, danza, canto e recitazione. Un’esperienza che conferma come l’Arte e la creatività devono essere senza dubbio insegnate, ma soprattutto vissute. L’opera è stata riadattata da Sara Sonaglioni, regista e direttore creativo. Hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo Germana Collura per la coreografia e la danza, e Clara Renzi, insegnante di canto e vocal coach. "Un ringraziamento speciale e sentito ai genitori degli alunni che hanno partecipato con dedizione ed entusiasmo" raccontano gli organizzatori.