Entusiasmo e partecipazione per il secondo appuntamento della rinnovata ‘Scuola di Formazione politica e del bene comune’ promossa dal Circolo Acli ‘Carboni’ tenutosi a Villa Nazareth, a Fermo. A conquistare il pubblico presente, coinvolgendolo in importanti riflessioni sul tema dell’Intelligenza Artificiale, sono stati Simone Brancozzi e Giovanni Paolo Latella, incisivi nella formazione e informazione con interventi di tecnica, etica e regolamentazione normativa sull’IA. L’analisi Di Brancozzi smaschera vizi e virtù dell’I.A, definendola una forma di ‘automazione spinta’. La ‘velocità’ dell’IA è stato invece il tema centrale della riflessione di Latella, che ha elencato una serie di casi in cui l’utilizzo improprio dell’IA si rivela in tutta la sua pericolosità. A chiudere l’incontro Raffaele Vitali, promotore dell’iniziativa e don Cristian Bulai, accompagnatore spirituale Acli Fermo. Vitali ha ricordato al pubblico come la ‘Scuola di formazione politica e del bene comune’ sia la versione 4.0 del progetto iniziato in territorio Fermano, negli anni sessanta, grazie al famoso pedagogista don Mario Ferracuti. "Le tematiche sono nuove – ha detto – ma lo spirito di pluralità, accoglienza di tutti i legittimi punti di vista e confronto leale, sono gli stessi irrinunciabili valori a fondamento di questa scuola".

Paola Pieragostini