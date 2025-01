La Scuola di Pallavolo è d’argento

Un altro prestigioso traguardo per la Scuola di Pallavolo Fermana: secondo posto alla quinta edizione della Coppa Italia Maschile di sitting volley organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo e andata in scena, domenica scorsa, presso il palasport ‘Lionello Leoni’ di Collecchio (PR). Oltre la compagine fermana guidata da coach Lorenzo Giacobbi, a contendersi il titolo, anche ‘I Santi Ortopedie Nola’ e ‘Cedacri Giocoparma VCCesena’, ovvero le prime tre squadre classificate nel Campionato Nazionale 2024. "La medaglia d’argento, conquistata con orgoglio al termine della nostra quarta finale su cinque edizioni- ha spiegato Giacobbi- si aggiunge agli altri tre argenti conquistati in Supercoppa, Campionato e Coppa Italia della passata stagione". Dopo la combattuta vittoria per 3-2 (26-24, 23-25, 21-25, 25-17, 7-15) contro i padroni di casa della Cedacri, la Scuola di Pallavolo Fermana ha ceduto in tre set contro i campioni in carica del I Santi Ortopedie Nola (23-25, 15-25, 16-25). "Alto il livello tecnico- sportivo visto in campo- ha concluso Giacobbi- i gialloblù hanno alternato frazioni di gioco in grado di mettere in difficoltà anche la più forte ‘selecao campana’ a cali di concentrazione. Soddisfazione dunque ma anche molto lavoro da fare, in vista del campionato di A1 e dell’Euroleague dei prossimi mesi, per Federico Ripani e compagni: Riccardo Scendoni, Enrico Rossi, Sergio Venanzoni, Alessandro Issi, Luca Vallasciani, Riccardo Rossi, Cristiano Crocetti, Alessandro Postacchini, Michele Del Rosso, Giacomo Cappelletti, Erik Polimanti, Jacopo Manamini Pozzi, Maurizio Ciotola".

g.c.