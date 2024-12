"La scuola è un cantiere durante le lezioni"

Si fa presto a dire che gli 80 bambini dell’infanzia di Casette dal 7 gennaio saranno trasferiti nel plesso di Castellano. Per poterli accogliere vanno sistemati alcuni spazi dell’ala che dovranno occupare (quella della sala pubblica). I lavori sono iniziati un paio di giorni fa, a lezioni ancora in corso "senza che venisse adeguatamente delimitato il cantiere dove gli operai stavano abbattendo un muro per creare un varco (oltre a realizzare pareti in cartongesso)" riferiscono i genitori. Una situazione che, già da martedì, ha suscitato le loro preoccupazione innanzitutto per la sicurezza dei bambini visto che i cancelli rimanevano aperti e la sala mensa era protetta dalla polvere e dal cantiere solo da un telo. Ieri sono passati all’azione, chiamando carabinieri, polizia locale, dirigente scolastica, ufficio tecnico e hanno anche scritto all’Ast, per accertare se quel cantiere pubblico fosse regolare. "In mattinata tutti, dirigente scolastica compresa (che pare fosse stata informata dei lavori da fare, ndr.), ci avevano detto, che era a norma – dice una rappresentante di classe – ma ci siamo sentiti un po’ presi in giro quando invece l’Ast ha rilevato che quel cantiere non era affatto in regola". Per l’Ast "gli operai non possono lavorare in concomitanza con le lezioni, ma quando la scuola è chiusa; il cantiere va messo in sicurezza delimitandolo con cartongesso o compensato; gli operai devono limitare il passaggio negli spazi della scuola anche quanto è chiusa. E domani (oggi, ndr.), l’ufficio tecnico dovrà venire intanto a delimitare il cantiere".

Ciò nonostante, l’intenzione dell’ufficio tecnico è di far proseguire i lavori già da stamattina, considerato che il grosso dell’opera riguarda la sala pubblica e non i locali scolastici e che saranno previste delimitazioni per impedire ai bambini di accedere al cantiere. Si vedrà già da oggi se la situazione di irregolarità è destinata a rientrare. A questo punto, si valuterà anche se la recita di Natale dei bambini fissata per il 18 dicembre è salva. "Se lavori c’erano da fare, perché farli solo adesso? Non potevano pensarci prima? E non potrebbero aspettare che inizino le vacanze per farli? Ormai – il commento di alcuni genitori – è chiaro che in questa città non c’è alcun piano per le scuole, altrimenti non ci troveremmo in queste condizioni né a Castellano, né a Casette, né a Cascinare la cui primaria doveva essere trasferita, temporaneamente in questo plesso e adesso non si sa dove finirà".

Marisa Colibazzi