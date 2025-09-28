La scuola inizia con una giornata di trekking nell’area protetta

Iniziare l’anno scolastico costruendo esperienze e amicizia. È l’idea che da qualche anno si porta avanti all’Itet Carducci Galilei, per accogliere i ragazzi del primo anno con gioia e armonia. Nel giorni scorsi le classi prime A, B, C, D amministrazione finanza e marketing, IA turismo, i a costruzioni ambiente e territorio, I A grafica e comunicazione della scuola hanno partecipato al welcome day. L’iniziativa è stata voluta dai prof e dalla preside Francesca Iormetti, che spiega: "Accogliere così i ragazzi significa dar loro la possibilità di crescere, non solo come studenti, ma come cittadini consapevoli e solidali. La scuola non è fatta solo di lezioni, ma anche di esperienze che formano il carattere e il senso di comunità".

Ha contribuito all’iniziativa anche l’Associazione ex allievi il cui presidente Enrico Paniccià ha sottolineato: "Siamo a fianco degli studenti". La giornata è stata organizzata dal professor Giuseppe Lupoli, docente di religione, che aggiunge: "Abbiamo proposto loro un trekking come metafora perfetta: la fatica che si fa per arrivare in cima somiglia all’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi migliori. Ognuno ha i propri tempi, ma tutti, passo dopo passo, possono arrivare alla meta. È con questo spirito che vogliamo accompagnare i nostri studenti nel loro percorso scolastico e personale".

La destinazione scelta è stata Fematre, Visso, piccolo borgo dell’Appennino umbro-marchigiano non lontano dalla Riserva Naturale di Torricchio, un’area protetta di straordinario valore scientifico e paesaggistico. Ad accompagnare i ragazzi la guida Luca Ciccola: "Camminare in montagna significa imparare a rispettare la natura e i suoi tempi. Qui i ragazzi hanno potuto vivere in prima persona la bellezza dei paesaggi e capire quanto il nostro territorio sia fragile e prezioso".

La giornata si è conclusa al Rifugio Casale di Croce, dove i ragazzi sono stati accolti prima dalle vacche al pascolo brado, e poi dalla ricca tavola imbandita dal rifugista Corrado Rippo.