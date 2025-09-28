Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Fermo
La scuola inizia con una giornata di trekking nell'area protetta
28 set 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
La scuola inizia con una giornata di trekking nell’area protetta

Iniziare l’anno scolastico costruendo esperienze e amicizia. È l’idea che da qualche anno si porta avanti all’Itet Carducci Galilei, per accogliere i ragazzi del primo anno con gioia e armonia. Nel giorni scorsi le classi prime A, B, C, D amministrazione finanza e marketing, IA turismo, i a costruzioni ambiente e territorio, I A grafica e comunicazione della scuola hanno partecipato al welcome day. L’iniziativa è stata voluta dai prof e dalla preside Francesca Iormetti, che spiega: "Accogliere così i ragazzi significa dar loro la possibilità di crescere, non solo come studenti, ma come cittadini consapevoli e solidali. La scuola non è fatta solo di lezioni, ma anche di esperienze che formano il carattere e il senso di comunità".

Ha contribuito all’iniziativa anche l’Associazione ex allievi il cui presidente Enrico Paniccià ha sottolineato: "Siamo a fianco degli studenti". La giornata è stata organizzata dal professor Giuseppe Lupoli, docente di religione, che aggiunge: "Abbiamo proposto loro un trekking come metafora perfetta: la fatica che si fa per arrivare in cima somiglia all’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi migliori. Ognuno ha i propri tempi, ma tutti, passo dopo passo, possono arrivare alla meta. È con questo spirito che vogliamo accompagnare i nostri studenti nel loro percorso scolastico e personale".

La destinazione scelta è stata Fematre, Visso, piccolo borgo dell’Appennino umbro-marchigiano non lontano dalla Riserva Naturale di Torricchio, un’area protetta di straordinario valore scientifico e paesaggistico. Ad accompagnare i ragazzi la guida Luca Ciccola: "Camminare in montagna significa imparare a rispettare la natura e i suoi tempi. Qui i ragazzi hanno potuto vivere in prima persona la bellezza dei paesaggi e capire quanto il nostro territorio sia fragile e prezioso".

La giornata si è conclusa al Rifugio Casale di Croce, dove i ragazzi sono stati accolti prima dalle vacche al pascolo brado, e poi dalla ricca tavola imbandita dal rifugista Corrado Rippo.

