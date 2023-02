La scuola media Bacci ripropone i corsi di latino

Visto il buon riscontro che ha avuto lo scorso anno, anche nell’anno scolastico in corso, alla scuola media ‘Bacci’ viene riproposto un corso extracurriculare di latino, lingua tutt’altro che dimenticata, che è al centro di un progetto curato dal professor Paolo Orsili, docente della stessa scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un corso, gratuito, di circa 30 ore, aperto a 25 iscritti, con lezioni da 2-3 ore che si tengono in orario pomeridiano (quando la scuola è comunque aperta per le lezioni dell’indirizzo musicale, per cui non ci sono aggravi di costi). A differenza dello scorso anno quando il progetto era stato finanziato dal Pon, quest’anno è la stessa scuola che ha deciso di finanziare la proposta di Orsili. "Chi partecipa lo fa per passione, per curiosità – spiega Orsili – ma, nel caso dei ragazzi della terza media, anche per avere una conoscenza di base del latino, che può rivelarsi utile ai fini della scelta della scuola secondaria di secondo grado. Avere una certa padronanza delle nozioni minime del latino può essere un beneficio per gli studenti che si approcciano alle scuole superiori. Ma è importante anche sfatare il timore del latino e mostrare l’utilità e l’importanza di questa lingua classica". Il bando sta per essere pubblicato e l’inizio delle lezioni è previsto per la prima settimana di marzo. Marisa Colibazzi