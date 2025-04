La scuola nella realtà montana. Pluriclassi tra sfida e risorse

Nel corso dei decenni, la scuola è profondamente cambiata e anche le realtà montane, come quella in cui viviamo, sono state coinvolte in queste trasformazioni. A Montefortino e in altri centri dell’entroterra esistono le pluriclassi, composte da alunni di età e livelli diversi, nate per garantire il diritto allo studio in territori dove il numero ridotto degli iscritti non permette la formazione di classi ordinarie. Rappresentano ancora oggi una sfida e una grande risorsa.

Un tempo, erano il cuore della vita del paese: luoghi di incontro, crescita e cultura. Col passare degli anni, hanno conosciuto mutamenti dovuti a molteplici fattori: calo demografico, eventi sismici, innovazioni metodologiche e nuove esigenze della società. Le aree interne sono spesso costituite da piccoli borghi, distanti tra loro e con pochi individui in età scolare. Per questo, le pluriclassi sono state la soluzione più efficace per garantire a tutti l’accesso all’istruzione.

In passato erano considerate quasi una scelta di ripiego, come se fosse un’istituzione meno valida. Oggi, invece, sta emergendo una diversa consapevolezza. Le pluriclassi hanno molteplici aspetti positivi: ci si aiuta tra compagni, si sviluppano autonomia e senso di responsabilità e si sperimentano modalità di apprendimento collaborativo. Il docente riesce a seguire meglio ogni alunno, valorizzando le sue capacità, rendendo l’esperienza educativa individualizzata e stimolante.

Naturalmente non mancano le criticità. Una di queste riguarda il progressivo spopolamento e la diminuzione delle nascite, che mettono a repentaglio la sopravvivenza di queste scuole. La loro chiusura costituirebbe però un grave danno per l’istruzione e la vitalità delle comunità. Sebbene il progresso scientifico abbia fornito un grande aiuto, con la didattica a distanza e gli strumenti digitali, ci rendiamo conto che niente può sostituire il contatto umano e la relazione che si istaura tra insegnanti e studenti.

Anche il ruolo del docente si è evoluto: da figura autorevole e punto di riferimento, oggi è chiamato a svolgere compiti più complessi. Deve saper utilizzare la tecnologia, trovare strategie moderne per la didattica e promuovere una scuola che sia accogliente, inclusiva e formativa. In un contesto tanto peculiare, l’istituzione scolastica assume un significato ancora più profondo: non è solo il luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma uno spazio dove si costruiscono legami e si alimenta il senso di appartenenza.

Ogni ragazzo diventa parte integrante di una comunità educante che va oltre le mura dell’aula, coinvolgendo famiglie, enti locali e territorio. Le pluriclassi testimoniano che l’educazione può adattarsi, rimodularsi e offrire opportunità significative anche nei contesti più piccoli e apparentemente svantaggiati.

Classe III C coordinata da Enrica Ortolani e Laura Villa