"La scuola parentale è una scelta"

Vanno a scuola, elementare e media, ogni mattina, frequentano regolari lezioni, con interrogazioni, prove scritte, compiti a casa, seguono il programma didattico ministeriale, sugli stessi testi ma, anziché farlo in un edificio scolastico statale, lo fanno in una abitazione, assistiti dai genitori o da tutor: è la scuola parentale, un’alternativa prevista dallo Stato in cui le famiglie provvedono direttamente all’educazione dei figli o attraverso tutor. Chi sceglie la scuola parentale deve dichiararlo (anno per anno) al dirigente scolastico della scuola più vicina e l’alunno a ogni fine anno deve sostenere un esame di idoneità in una scuola pubblica o paritaria per passare all’anno successivo. Da qualche anno, una scuola parentale è attiva in città (in via Valle della Morte) su iniziativa dell’associazione ‘I giardini di Archimede’ e di Ivan Tkachenko (40 anni). "Chiariamo: siamo dei tutor, non professori. Aiutiamo i bambini ad essere indipendenti nello studio. Indipendenti e pensanti. Vogliamo rendere un bambino autodeterminato e autonomo per poi andare alle scuole superiori e università".

Scelgono la parentale genitori che non si sentono ‘comodi’ nella scuola statale: "E’ una scelta personale – dice Tkachenko - magari perché il figlio non si trova bene a scuola e comincia a non volerci andare e allora decidono di ricorrere all’istruzione parentale. Ma noi non stiamo cercando di fare una rivoluzione. La scuola deve esistere, anzi spesso collaboriamo con gli insegnanti". Quest’anno, alla parentale (una casa colonica con giardino) vanno 4 e "per il prossimo ci dobbiamo organizzare in base alle preiscrizioni", mentre nel pomeriggio ci sono le lezioni di ripetizioni per studenti. "Facciamo un lavoro uno a uno perché ogni bambino è diverso, emozioni, scopi, difficoltà diversi".

Per ogni argomento si fa una verifica personale, e se il bambino non ha compreso, non va avanti: ristudia l’argomento, si corregge e rifa la verifica fino a quando non supera per comprensione. In questo modo, imparano anche a superare e gestire la paura di sbagliare e questo è utile anche nella vita>. E siccome ogni anno devono superare un esame finale, "alla fine, non hanno timore delle verifiche". La scuola parentale ha un costo (intorno ai 300 euro mensili), si fa lezione fino al venerdì, con un rientro. "La mensa? Non possiamo somministrare alimenti per cui si portano da mangiare da casa. Ma è bello vederli sorridere mentre studiano".

Marisa Colibazzi