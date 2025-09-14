La scuola paritaria ’Regina Margherita’ festeggia 120 anni

Tanta emozione a Monte Urano che ieri ha celebrato i 120 anni di attività della Scuola dell’Infanzia Paritaria "Regina Margherita", una delle istituzioni educative più longeve e radicate del territorio che al momento conta di 7 insegnanti e 39 alunni. Una scuola molto radicata nel tessuto comunale e che per tante generazioni ha rappresentato un riferimento costante, sul quale l’attuale amministrazione ha puntato e sta cercando il rilancio.

Per questo a fare gli onori di casa il primo cittadino Andrea Leoni insieme all’assessore alla pubblica istruzione Francesca Barchetta. Insieme a loro il presidente dell’organo di indirizzo e di controllo della Scuola Attilio Malaigia e il direttore della scuola Alessandro Fedeli oltre alla dirigente dell’IC Gino Strada Alessia Quadrini che ha sottolineato il rapporto stretto con il Regina Margherita.

Ospite d’onore di questa giornata l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Chiaro il pensiero del primo cittadino Andrea Leoni: "Un onore avere il sottosegretario in questa giornata molto importante per il Regina Margherita, un luogo che ha contribuito alla formazione e alla crescita di generazioni di monturanesi e che rappresenta un patrimonio educativo e sociale di cui siamo profondamente orgogliosi. Sentiamo la responsabilità di custodire questa eredità e di garantirne la continuità, pur nelle difficoltà che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni. Perseguiamo con determinazione questo percorso, convinti che il Regina Margherita resti un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità e per le nuove generazioni".

Sul valore della formazione è intervenuto il sottosegretario Frassinetti: "I 120 anni sono un traguardo consistente e quando una scuola diventa simbolo della città merita di rimanere attiva e viva. Auguro di mantenere questa tradizione che tutti si ricordano con affetto. Stiamo cercando di mantenere la libertà di scelta educativa. Spesso se non fossero presenti le scuole paritari saremmo in grossa difficoltà, spesso sono l’unico presidio educativo specie nei piccoli centri. Avete reso una realtà moderna con atmosfera adeguata ai bambini. Mi piacerebbe tornare a visitarla durante l’attività".