LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘CESTONI’ DI MONTEGIORGIO

Se qualcuno mi chiedesse come vorrei il mondo del futuro, risponderei istintivamente che mi piacerebbe vivere in una società dove non ci siano discriminazioni da parte di uomini su altri esseri della sua stessa specie, senza arroganza o atteggiamenti di sopraffazione sui più deboli, dove non si eserciti violenza sugli animali e neanche sull’ambiente, dove si riducano drasticamente quelle attività umane responsabili della crisi climatica che sta cambiando comportamenti e abitudini di tutti. Mi rendo conto che, pensando alla situazione attuale, sia quasi impossibile avere un mondo del genere, o forse... forse no. Magari basterebbe che ogni essere umano utilizzasse una maggiore dose di sensibilità e apertura verso ciò che lo circonda. Il mondo che vorrei è quello in cui non si esiti a fare un sorriso che può migliorare la giornata di qualcuno, che forse non si sente apprezzato; è quello in cui ci sia empatia, ci si immedesimi nell’altro, lo si comprenda e lo si sostenga superando la superficialità, l’indifferenza e il pregiudizio. Ci sono persone che soffrono per giudizi offensivi, per commenti stupidi rivolti con superficialità o proprio con l’intenzione di ferire e di conseguenza si chiudono in se stessi. Questo provoca isolamento, stati depressivi, paure sociali, o addirittura l’insorgere di malattie gravi come l’anoressia. Al giorno d’oggi viviamo in un mondo ‘virtuale’, parallelo alla vita reale, fatto di ‘like’, di ‘amici’ con i quali però, se ci si incontra di persona difficilmente ci si ferma a dialogare. Lo schermo del telefono sta diventando una maschera. Di fronte alla domanda "Come stai?" spesso si risponde "bene" anche quando ci si sente come se ci stesse per crollare il mondo addosso. C’è il timore di parlarne per il rischio di essere giudicati o non creduti. Il mondo che vorrei per il futuro dovrebbe essere autentico, umano, in cui le persone si sentano a loro agio e si aprano ai loro coetanei, che sia attento a ciò che le azioni degli uni procurano agli altri uomini e a tutto ciò che ci circonda. La soluzione per risolvere questi problemi, sempre più frequenti, sarebbe stare più vicini a queste persone che fingono di stare bene, occupandole del tempo, facendole stare in compagnia e distraendole dalle delusioni che hanno ricevuto dal nostro mondo. In questo modo speriamo che le persone vittime di tutto questo si sentano al loro agio e si inizino ad aprire con i loro coetanei per costruire davvero tutti insieme un mondo migliore. Classe II B