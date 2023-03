"La scuola va rivoluzionata Così com’è non ha più senso"

Fermo come laboratorio per la scuola del futuro, come centro di riflessione per un sistema che deve essere rivoluzionato, prima di subito. È il sogno di Daniela Lucangeli, grande esperta di psicologia dell’apprendimento, per due giorni ospite nel fermano per il progetto Giovane futuro della Provincia di Fermo guidato dalla consigliera provinciale Pisana Liberati. Dopo la conferenza che si è tenuta a Porto San Giorgio, la Lucangeli ieri era nella sala consiliare e per per la prima volta c’erano tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado del territorio provinciale, nessuno escluso: "Vuol dire che abbiamo saputo intercettare il bisogno del territorio, ha spiegato Liberati, la collaborazione di una esperta come Lucangeli è una grande occasione, avremo corsi di formazione destinati sia al corpo docente che ai nostri ragazzi, la sua associazione è un partner di altissima qualità. È una vera luminare in tema di nuove metodologie di apprendimento". Presente all’incontro il consigliere regionale Andrea Putzu, la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti ha mandato un messaggio di apprezzamento. Originaria di Porto San Giorgio, Daniela Lucangeli ha avanzato la proposta di realizzare in un luogo bello come Rivafiorita un grande centro di ricerca e formazione per il mondo della scuola che possa essere anche uno spazio per festival e momenti di confronto: "La scuola ha bisogno oggi di una vera rivoluzione, la situazione ci sta scoppiando in mano. La scuola di oggi, nata nel dopoguerra secondo le esigenze di quel tempo, non vale più, noi perdiamo apprendimento, intelligenze, non miglioriamo nelle qualità emozionali e relazionali, perdiamo qualità". È un ingozzamento cognitivo, è un sistema stressato alla quantità di informazione, il meccanismo difensivo parla di ‘sprogrammazione’, i neuroni generano sistemi di potature. E dunque, si suicida un adolescente ogni 11 minuti, è vittima di autolesionismo un ragazzo su due, quasi tutti hanno dipendenza da tecnologia, vivono situazioni Hikikomori, isolamento totale dal mondo, in decine di migliaia in Italia, oltre 50mila ragazzi: "Sono malesseri quotidiani, solitudine che passa silenziosa, è l’emozione che prende il posto dell’ansia. Non lo desidero per i figli di nessuno".

Che fare allora? C’è una comunità scientifica ma non basta, è il sistema che deve decidere di togliere il make up, ciascuno nella scuola è il cambiamento. Occorre rifondare il fine della scuola e dell’insegnamento, dell’educare e fare in modo di essere un sistema solidale in cui ci si da una mano. Daniela Lucangeli ha messo in piedi un sistema che vale per fasce d’età, tante le scuole che hanno chiesto di aderire e di formarsi su questo percorso, per ritrovare armonia: "I ragazzi mi scrivono, chiedono gioie da condividere, chiedono di ‘omettere il peso dalle loro ali’, anche i docenti si sentono ingozzati e giudicati, è sbagliato il modo. Noi possiamo solo moltiplicare l’intenzione al cambiamento scolastico, non c’è un sistema nemmeno istituzionale che in questo momento riuscirebbe a fare in tempo". Daniela Lucangeli sarà di nuovo in città, il 4 maggio al teatro dell’Aquila.

Angelica Malvatani