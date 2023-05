’La serva padrona’ a teatro

La rappresentazione de ’La serva padrona’ finirà da Vienna a Porto San Giorgio. Lo scorso 28 aprile l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, ha assistito all’Ehrbar Saal alla rappresentazione dell’opera di Pergolesi. Gli artisti impegnati erano in maggior parte provenienti dalle Marche: Stefania Donzelli era Serpina, Davide Bartolucci ha interpretato Uberto, Stefano Tosoni il servo muto Vespone e Sauro Argalia il continuista. L’ensemble dei Wiener Symphoniker è stato diretto dal maestro Patrick De Ritis, primo fagotto dell’omonima orchestra. "È stata per noi l’occasione per effettuare visite e colloqui nella capitale austriaca – ha riferito Lanciotti –. ‘La serva padrona’ sarà replicata nel teatro della nostra città il prossimo 4 novembre. In quella occasione ospiteremo un’orchestra d’archi. Insieme a Stefania Donzelli abbiamo lavorato anche in funzione della prossima programmazione teatrale. Quella che si sta concludendo ha visto più di 2.500 presenze. L’obiettivo dell’Amministrazione era quello di riportare il teatro al centro della vita comunitaria e sociale proponendo momenti di riflessione e spunti di leggerezza. I numeri ci dicono che l’intento è stato raggiunto".