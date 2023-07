La sesta volta di Davide Busatti

Sarà Davide Busatti il mossiere per il Palio dell’Assunta 2023. L’ufficialità è arrivata dall’ufficio di presidenza e dal gruppo corsa della Cavalcata, che conoscono l’esperto toscano con all’attivo ben cinque edizioni della corsa fermana (2016, 2017, 2018, 2019 e 2022), oltre a Buti, Ferrara, Feltre, Bientina e Casole d’Elsa. "Onorato per la conferma, torno per la sesta volta a Fermo con piacere – ha detto Busatti –. Dato il lotto di cavalli iscritti, sicuramente sarà un Palio bello e combattuto".