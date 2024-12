La settimana della Costituzione punta dritto sul diritto alla salute

Con il sipario che si è chiuso sull’incontro al teatro di Porto San Giorgio con Laura Daphne Marziali e Paolo Nanni, presenti gli studenti del Liceo artistico e dell’Isc Nardi, è terminata la settimana della Costituzione, che ha occupato, in realtà, due settimane intense e densa di incontri tra le scuole del fermano, facenti parte della rete del Tavole della legalità. Il tema era l’articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute, concepito come benessere psicofisico, sociale ,ambientale, economico e declinato come prevenzione, cura e riabilitazione, servizi presenti nel servizio sanitario pubblico nazionale, E’ una esperienza unica quella del Tavolo: da oltre 17 anni i docenti referenti delle scuole decidono il tema costituzionale da trattare, contattano i relatori e si organizza un circuito virtuoso tra scuole, territori e studenti in cui poter incontrarsi per ascoltare, dibattere, confrontarsi, mossi unicamente dal bisogno di approfondire i temi costituzionali. Attenta e partecipe la presenza degli studenti e degli insegnanti agli incontri, ultimo l’incontro con l’oncovolontaria Laura Marziali, e come sottolineato da una insegnante intervenuta nell’incontro: "Ognuno di noi vive continuamente una esperienza di guarigione" rispetto ad un accadimento negativo, sia essa una malattia, un incidente, un fallimento, importante non essere lasciati soli e la conoscenza della Carta nelle forme scelte dal tavolo rappresenta un modo per vivere una esperienza di conoscenza condivisa, collettiva e solidale.