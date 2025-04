La sezione Avis di Montegiorgio festeggia 65 anni

La sezione Avis di Montegiorgio organizza un evento speciale per il 65° anniversario della fondazione. Per l’occasione la presidente Samanda Pettinari ha invitato tutti i soci, donatori e donatrici a partecipare alla cerimonia che si svolgerà sabato 26 aprile a partire dalle 17 con il ritrovo presso la sede dell’associazione a cui seguirà, una visita al monumento al donatore con il saluto delle autorità, la santa messa nella chiesa di San Giovanni poi il trasferimento a ‘Villa Serita’ di Penna San Giovanni in occasione della cena conviviale.

"Un traguardo importante che vogliamo festeggiare insieme a chi, con generosità e costanza - dichiara Samanda Pattinari - ha reso possibile questo cammino fatto di solidarietà, altruismo e impegno civico. Un’occasione per ritrovarci, celebrare insieme i valori che ci uniscono e dire ‘grazie’ a ciascuno dei donatori per ogni singolo gesto che ha contribuito a salvare vite".

Durante la serata ci saranno occasione per ricordare i momenti che hanno contraddistinto i 65anni, oltre ovviamente alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai donatori benemeriti, il tutto accompagnato da musica e socialità.