La sfida di Marco "Il ’Cavallino bis’ Abbiamo raddoppiato il nostro impegno"

Era una piccola sfida per Natale, quella di allestire un angolo piccolo e curato, in via Recanati, in pieno centro torico a Fermo, in un locale a lungo rimasto vuoto.

Oggi il ‘Cavallino bis’ di Marco Marziali è una bella conferma, in vetrina ci sono scarpe e abiti per la nuova stagione che si sta per aprire, lui, il titolare, ha voluto raddoppiare l’impegno e andare avanti.

"Il locale è nostro – spiega Marco – l’ho tenuto affittato per diverso tempo ma non ho trovato mai stabilità. Allora avevo deciso di tenerlo per me, all’inizio ci avevo fatto solo la vetrina. Poi in tanti mi hanno chiesto di aprire un punto vendita, che raddoppiasse quello che abbiamo in via Salvo D’Acquisto. Ci abbiamo provato e devo dire che sta andando bene".

Sotto le feste c’è stato il boom, con i saldi le calzature proposte, tutte made in Italy e di ottima qualità, sono andate a ruba.

"Per ora c’è soprattutto il campionario, i numeri intorno al 37, poi possiamo crescere. Con mia moglie ci abbiamo ragionato bene e penso che sia proprio il tempo per provarci. Devo dire che ho trovato un certo movimento e tanta voglia di ripartire. Noi vogliamo fare la nostra parte. Sono sicuro che se le cose vanno bene, vanno bene per tutti. Inutile piangersi addosso, bisogna provarci".

Si vive alla giornata, dentro una crisi che non molla ma che qualche spiraglio lo offre, Marco ci credo e l’ottimismo non gli è mai mancato.

a. m.