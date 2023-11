La Sgds amplia la condotta

La Sgds multiservizi ha iniziato, a sud, i lavori per il potenziamento delle infrastrutture con la costruzione di un tratto di condotta che andrà ad interessare le attività e le abitazioni del territori comunali di Porto San Giorgio e Fermo. La realizzazione delle opere è seguita dal personale della Sgds che, proprio in questi giorni, ha compiuto una serie di sopralluoghi tecnici per la definizione delle fasi dell’intervento. Nel dettaglio l’opera consiste nella creazione di un nuovo tratto di condotta in media pressione lungo circa 700 metri: andrà ad alimentare un gruppo di riduzione finale necessario per il potenziamento dell’erogazione agli utenti. Il gas metano raggiungerà la recente lottizzazione “Il tiglio” e, inoltre, migliorerà significativamente la rete esistente che interessa le vie della zona. Il costo dell’opera è di circa 125 mila euro. Tempo permettendo i lavori saranno ultimati entro fine anno. L’amministratore della Sgds Multiservizi Giovanni Lanciotti ritiene che "l’investimento va nella direzione segnata dalla società, ovvero potenziare i servizi in favore dei cittadini. Intendo ringraziare i nostri dipendenti che si sono adoperati nell’iter tecnico-burocratico: ciò ci permetterà di arrivare alla chiusura dell’opera in tempi rapidi".