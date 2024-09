La Sibilla e la magia della poesia. Tutti gli eventi di Marchestorie

Il 30 e 31 agosto sarà tempo di uno dei progetti più attesi di MarcheStorie, legato alla figura ricca di significati e misteri della Sibilla e vede insieme i Comuni di Servigliano, Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo e Smerillo che, per il quarto anno, sono protagonisti del Festival promosso dalla Regione Marche. ‘La Sibilla Appenninica e la magia della parola poetica’ è il progetto di Cesare Catà e Paola Giorgi per Bottega Teatro Marche che si concentra sulla leggenda dei monti detti ‘Sibillini’, richiamando la storia della sapiente donna magica che dimora nel ventre cavo della montagna e viene visitata da cavalieri ed eroi dallo spirito eccezionale che sono alla ricerca dei segreti del cosmo. Si parte il 30 agosto da Servigliano (ore 17,30, Convento di Santa Maria del Piano) con la conversazione ‘La Poesia e il Potere. Il sofferto amore tra politica e cultura’, con lo scrittore Cesare Catà, Guido Castelli (Commissario straordinario per la ricostruzione), l’attrice Paola Giorgi; alle 21,30, lo spettacolo ‘Tra la Sibilla & Galadriel’, storie dell’eroe fiabesco Guerrino il Meschino, dalla mitologia folklorica dei Monti Sibillini e il personaggio di Frodo nel Signore degli Anelli di Tolkien che trovano punto di contatto nelle figure di due donne magiche, la Sibilla Appenninica e Dama Galadriel. Uno spettacolo di Cesare Catà, con Paola Giorgi e le musiche dei Runark, con la partecipazione del gruppo I Mazzamurelli dei Sibillini.

Il 31 agosto, tappa a Belmonte Piceno: alle ore 17,30 inizia un Percorso Letterario con Cesare Catà e a seguire Libri da Amare, incontro con Davide Tassetti e Annamaria Giampieri; visita guidata al Museo Archeologico. Dalle 18, la scena si sposta a Monteleone di Fermo, con visita guidata al Parco dei Vulcanelli di fango e apertura del Museo della Civiltà Contadina; alle 21,30 ‘Giura che senza me mai più godrai, lezione spettacolo sulle Eroidi di Ovidio, di Cesare Catà, con Paola Giorgi, musiche e canto Ludovica Benedetti e Annagreta Giannotti. Il 31 agosto, si chiude a Smerillo, Borgo dei Poeti: dalle 10,30 percorso poetico con Cesare Catà fino al pratino della ‘fessa’; alle 17 Piazza della Solidarietà, Paola Giorgi terrà il laboratorio ‘Leggere la poesia ad alta voce’, cui seguirà Poetic Open Mic, libera lettura pubblica di poesie originali dedicate alla Sibilla. Gli eventi sono aperti a tutti e gratuiti. Prenotazione consigliata (WhatsApp 338.8565405).

m.c.