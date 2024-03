La sindaca Canigola:: "Ora serve continuità"

Sta per chiudere il suo secondo mandato da sindaca Moira Canigola, con le elezioni comunali in programma il 9 giugno.

Sindaca, facciamo il punto della situazione.

"Gli eventi di questi 10 anni hanno completamente cambiato il contenuto dei programmi. Il sisma ha causato la chiusura della scuola media, del teatro e, inizialmente, anche la Chiesa di San Michele. Il primo mandato è stato speso nel creare spazi per continuare le attività, abbiamo spostato i ragazzi delle scuole medie e poi, grazie alla donazione della ditta Rosss, abbiamo costruito un modulo con sei aule aggiuntive. Poi un secondo mandato rocambolesco che a causa della pandemia è iniziato di fatto nel 2022 lavorando subito sull’aggregazione, sulla ripartenza delle attività commerciali e artigianali, sulla riqualificazione dei vari quartieri privilegiandone l’accessibilità".

Come siamo messi?

"Per la nuova scuola la fase di progettazione è terminata, la ditta è stata individuata. Per il cinema si sta completando la progettazione di fattibilità dell’edificio per il rilancio del centro storico. Ma siamo attenti anche alle situazioni di fragilità e abbiamo sempre avuto risorse importanti per il sociale, non dimenticando le attività ricreative e culturali, grazie all’attivismo delle associazioni locali.

Quali sono i risultati raggiunti di cui va maggiormente orgogliosa e quali le sfide future?

Abbiamo realizzato lavori che da tanto tempo i cittadini chiedevano. Lo stralcio dei lavori realizzato nel Quartiere Tenna, il manto sintetico dello stadio comunale, i lavori di riqualificazione di Via Olimpiadi e l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione sono tra i lavori più importanti. Le sfide riguardano l’economia con il settore calzaturiero in difficoltà da tempo. Occorre facilitate la crescita di nuove aziende e lo sviluppo di quelle esistenti, predisponendo infrastrutture e servizi attrattivi come il già operativo cablaggio dell’intero territorio e l’attivazione della fibra. L’istituzione dell’area di crisi complessa con fondi per le aziende e la creazione del marchio Igp per la calzatura sono aspetti significativi.

Uno sguardo alle prossime comunali. Sarà ancora in campo per il terzo mandato?

"Stiamo facendo le nostre valutazioni. L’obiettivo è fare una scelta che vada nella direzione di proseguire in continuità, portando a compimento le opere ed i progetti già avviati".

Immagina una corsa a tre oppure sono possibili convergenze per una eventuale corsa a due?

"Dallo scenario che vedo profilarsi presumo possa essere una corsa a tre, poi in politica, lo sappiamo, gli scenari cambiano repentinamente".

Roberto Cruciani