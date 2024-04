La sindaca Canigola si candida ufficialmente al terzo mandato

Si candida ufficialmente per il terzo mandato Moira Canigola, in corsa dopo dieci anni da primo cittadino per la conferma a primo cittadino a Monte Urano: su di lei punta il centrosinistra, alla guida di Monte Urano dal dopoguerra. "Una possibilità che si è aperta dopo il cambio normativo nazionale e una lunga riflessione interna. Non è stata scelta semplice, ero certa di chiudere a Giugno l’esperienza amministrativa tornando alla mia vita normale, poi le cose sono cambiate. Tanti cittadini mi hanno spinto a prendere questa decisione così come hanno fatto i miei compagni di amministrazione. Alla fine ha prevalso il senso di responsabilità nei confronti della comunità di Monte Urano. I tanti progetti fatti, quelli iniziati e da terminare meritavano una mia presenza a servizio della comunità. Penso alla nuova scuola per cui è in valutazione all’ufficio ricostruzione il ricostruzione, attendiamo il parere ma la ditta è già stata individuata: l’inizio dei lavori è vicino, per l’Arlecchino è presentato il progetto di fattibilità del nuovo cinema e a breve anche qui lo presenteremo. Sono stati dieci anni complicatissimi, dal sisma alla pandemia: fattori di forza maggiore che hanno cambiato il programma in corso d’opera e non era semplice. La squadra? Tra assessori e consiglieri in tre saranno ancora con noi ma ci sarà un bel ricambio con volti e soprattutto menti giovani, pronti a dare il loro sostegno. A tutti posso solo dire grazie".

Roberto Cruciani