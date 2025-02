La Sinner mania crea un boom di baby campioni

In tutta Italia è ormai scoppiata la Sinner mania. In tantissime città, comprese quelle del fermano, le scuole tennis stanno vivendo un momento magico sia sotto il profilo delle iscrizioni che sotto quello della nascita di tanti nuovi baby campioni. Del resto il successo mondiale di campioni come Jannik, ma anche le medaglie dell’atletica o dello sci, stanno indirizzando sempre più giovanissimi dal calcio verso altri sport. Si tratta di un cambiamento molto importante e a tratti epocale, visto che i successi raggiunti dal tennis tricolore, negli anni passati, non avevano mai sfiorato il numero di campioni e campioncini impressionante che registriamo da qualche tempo.

Insomma, il deflagrante ‘effetto Sinner’, dai campi di tennis di tutto il mondo, si è riverberato anche nell’impianto sportivo elpidiense. Basta allora lasciare parlare i numeri, che sono particolarmente incoraggianti sotto questo punto di vista: nel 2022 l’Ok Sport Scuola Tennis figurava al 156° posto nella classifica italiana delle Standard School ed era 292° scuola tennis, mentre nel 2024 è balzata al 3° posto come standard school nelle Marche, 46° in Italia e 96° scuola tennis italiana. commenta Marziali la crescita esponenziale che c’è stata in un paio di anni. spiega Marziali.

L’impianto ha 4 campi da tennis e 4 da padel (entrambi hanno tre strutture coperte). Anche il padel è in continua ascesa e che il centro sportivo gestivo dall’Asd Ok Sport di Marco Marziali sia un punto di riferimento anche a livello regionale, si sapeva. Il centro sportivo ha puntato molto sul padel diventando un punto di riferimento, anche grazie ad ospitate di lusso di campioni internazionali.

"Abbiamo una collaborazione con la spagnola Gm Academy del coach Gustavo Machuca, e quando ci è stato proposto di far venire a Porto Sant’Elpidio giocatori professionisti per promuovere il padel, abbiamo subito accettato. Il primo ad arrivare è stato Miguel Lampenti, giocatore argentino professionista, best ranking 18 al mondo (venuto in Italia per la tappa elpidiense e un’altra in Toscana). E’ un personaggio iconico del padel e il suo arrivo ha richiamato nel nostro centro appassionati e giocatori di padel da tutta la regione e dal vicino Abruzzo, che hanno seguito con attenzione e interesse la partita esibizione con i Maestri della Gm Academy. Una bellissima esperienza che contiamo di ripetere".

Stando alla situazione di oggi, Ok Sport oltre 1000 frequentatori iscritti, attivi assiduamente sono circa 500, mentre sono 200 i soci; entro febbraio riparte il progetto ‘Racchette in classe’ con la Rodari – Marconi e, la prossima estate, torna il prestigioso torneo internazionale di padel, unico nella regione.

Marisa Colibazzi