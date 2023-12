La società Frollà ha donato un defibrillatore automatico

La società Frollà Srl, dona un defibrillatore automatico alloggiato già nel chiostro della Magnolia in piazza Roma. Un dispositivo salva vita che è stato acquistato e messo a disposizione dei tanti fruitori della pizza, sempre molto frequentata nel periodo estivo. "Abbiamo visto il Defibrillatore in funzione per un caso di emergenza – raccontano Claudio Frollà e Maria Pia Giustozzi – e ci è sembrato uno strumento utile che dovremmo avere tutti a portata di mano, quindi abbiamo deciso di donarne uno alla comunità". Il sindaco Rotoni ha provveduto ad istallare il defibrillatore nel chiosco del Municipio ed è già a disposizione della popolazione. "Un prezioso dono di Natale che la ditta Frollà ha rivolto al paese – ha detto Rotoni – e presto organizzeremo un corso di formazione rivolto alle attività commerciali e associazioni che frequentano la piazza specie in estate"