La società Marina e il Comune ai ferri corti

"Polizza valida, la sua escussione sarà possibile solo al termine del giudizio". Questo il pronunciamento del Tar che forse, almeno in parte, sarà andato per traverso ai pubblici amministratori sangiorgesi. E’ solo una battaglia della guerra in corso tra il Comune e la società Marina che gestisce il porto turistico, Questa volta ha vinto la Marina. Aspettiamo la prossima, intanto raccontiamo questa, non senza sottolineare la circostanza apparentemente abbastanza singolare che il sindaco Valerio Vesprini abbia giudicato molto positivamente l’ordinanza del Tar. Infatti se da un lato la polizza è valida "e mette in sicurezza il Comune" dall’altro il demanio non potrà toccarla fino a sentenza. Per la copertura di un debito di circa un milione e mezzo di euro dovuto per canoni demaniali non pagati la società Marina concessionaria del porto turistico ha consegnato al Comune una polizza fideiussoria di pari importo, E’ valida oppure no? può essere escussa pur essendo ancora in corso il contenzioso tra il Comune e la stessa società Marina? Sono i quesiti che il Comune ha sottoposto alla valutazione del Tribunale amministrativo regionale. Ma per meglio comprendere la vicenda ed i suoi sviluppi riteniamo necessario far ricorso brevemente agli antefatti. Tutto nasce Il 27 maggio 2023 quando per il mancato pagamento dei canoni demaniali l’Ente decretò la decadenza della concessione rilasciata alla società Marina per la gestione del porto turistico,. La società Marina si rivolta al Tar chiedendo la sospensione del decreto in questione. Sospensiva accordata con fissazione al 17 luglio l’udienza per l’esame del merito, a condizione però che la società presentasse una polizza per la copertura del debito con il Comune. Polizza consegnata, decreto sospeso. Quanto ai quesiti rivolti dal Comune al Tar la risposta è stata quella riportata all’inizio. "Questo tribunale si è già pronunciato sulla validità e sulla regolarità della polizza in oggetto con precedente ordinanza". Per la sua escussione: "Azione della decisione conclusiva del procedimento giurisdizionale". Per l’eventuale escussione occorre attendere la conclusione di questo giudizio" pertanto l’udienza del 17 luglio 2024.

Riportiamo di seguito una dichiarazione del sindaco Vesprini: "Con specifica ordinanza, il Tar mette ’in sicurezza’ il Comune sulla questione della validità relativa alla polizza fideiussoria presentata dal Marina di Porto San Giorgio. Il Comune, infatti, aveva depositato specifica istanza al fine di ottenere chiarimenti riguardanti la garanzia presentata dal Marina per ottenere la sospensiva, fino all’udienza di merito, fissata per il prossimo mese di luglio. Con l’istanza Il Comune avea chiesto al Tar di chiarire le perplessità sollevate dall’Agenzia del Demanio sulla polizza: in particolare, come suggeriva il Demanio, la possibilità di escutere fin da subito la garanzia.

Silvio Sebastiani