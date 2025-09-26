La Società Operaia compie 160 anni

Istituzione segnaletica temporanea in Via Galliano tra via Gentili e Simonetti per la giornata di domani, sabato 27. Il comandante della polizia locale dottor Giovani Paris, considera il fatto che in occasione della ricorrenza del 160esimo anniversario dell’associazione la Società Operaia organizza in via Galliano una festa sociale per il cui svolgimento la stessa Società Operaia ha chiesto di occupare lo spazio antistante la sua Sede nel lato verso ovest.

Vista la richiesta in tal senso effettuata da parte del Presidente del sodalizio avvocato Maurizio Mattioli e dato atto che il sindaco l’ha autorizzata, il comandante ha ritenuto necessario imporre con propria ordinanza obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale nella via in oggetto; Rilevato che il provvedimento da adottare riguarda la circolazione all’interno del centro abitato.

Dunque con apposita ordinanza per il giorno di domani dalle 10 alle 14 il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galliano, nel tratto compreso tra Via Gentili e Via Simonetti. Rendere il presente provvedimento di pubblica conoscenza mediante l’apposizione della prescritta segnaletica sui luoghi interessati.