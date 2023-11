La Società Operaia ricorda l’ornitologo. Tommaso Salvadori

Nell’ambito delle celebrazioni per il I centenario della scomparsa di Tommaso Salvadori (Ornitologo), la Società Operaia di Mutuo Soccorso organizza, una giornata di studi alle 9,15 del 24 novembre nel teatro comunale con Mario Cignoni, storico, “Il conte ornitologo tra Risorgimento e ricerca scientifica”; Maurizio Mattioli, presidente Società Operaia “G. Garibaldi: “il giovane Salvadori e la battaglia per l’autonomia del porto di Fermo”; Fausto Barbagli, università degli studi di Firenze Sistema Museale di Ateneo: “Tommaso Salvadori e i suoi studi sulle ornitologia in Italia”; Carlo Volani, Università degli studi di Pavia facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: “Tommaso Salvadori e i suoi studi sulle ornitologie esotiche”; Vissia Lucarelli, coordinatrice dei musei del Fermo.