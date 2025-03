La solidarietà spiegata ai ragazzi delle scuole

Tre associazioni di Torre San Patrizio hanno incontrato i ragazzi della quinta classe della Scuola Primaria per parlare di donazione, volontariato e dell’importanza di mettersi al servizio degli altri. E’ avvenuto sabato scorso e ad essere protagonisti presso l’istituto scolastico cittadino sono stati i rappresentanti dell’Avis comunale, della Protezione Civile e della locale Croce Verde che hanno portato ai ragazzi la loro esperienza.

A raccontare una giornata speciale il presidente dell’Avis di Torre San Patrizio Roberto Ripani: "Finalmente siamo riusciti a ritornare a parlare ai ragazzi nelle scuole, dopo lo stop forzato del Covid. Farlo insieme agli amici della Protezione Civile e della Croce Verde è stato assolutamente un valore in più, ci ha permesso di parlare di volontariato, del concetto di dono e della possibilità di mettersi a disposizione degli altri. Ma si tratta di un primo passo di un progetto più ampio che si completerà poi tra alcune settimane".

E’ infatti programma il prossimo 11 maggio al Parco Villa Zara una giornata con le stesse associazioni protagoniste e assolutamente aperta a tutti. In mattina ci sarà passeggiata alla scoperta di Torre San Patrizio, intenso il pomeriggio con tanti laboratori e prove pratiche in cui sarà possibile conoscere nel dettaglio il lavoro di queste associazioni.

I volontari ribadiscono l’importanza di comunicare con le giovani generazioni per creare, fin da subito, un circuito virtuoso che leghi la solidarietà con l’appartenenza a una comunità. E in questo il gesto di donare il proprio sangue per aiutare gli altri, non può che avere un posto di prim’ordine.