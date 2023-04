La sorpresa di quattro ditte di imbianchini Chiesa ripulita per le feste di Pasqua

Anche la chiesa del SS Redentore di Casette d’Ete si è fatta bella per la santa Pasqua e, oggi, in occasione della domenica delle Palme, si riapre ai parrocchiani ritinteggiata di fresco grazie alla generosa iniziativa messa in campo dalle quattro ditte di imbianchini attive nella frazione. Un gesto molto bello nella sua semplicità e gratuità, del tutto spontaneo e, proprio per questo per niente scontato, che ha regalato un senso di comunità più vero al periodo pasquale. "Devo ammettere che mi hanno davvero commosso" il commento di Don Iginio Marcelli, decisamente contento mentre si guarda intorno nella sua chiesa, rimessa a nuovo nel volgere di pochi giorni e già pronta ad accogliere i fedeli, con le palme che addobbano l’altare. "Questa volta mi hanno davvero sorpreso ed emozionato perché è stato davvero molto bello generoso questo gesto che hanno voluto fare per la chiesa della loro frazione" prosegue il parroco. Le quattro imprese di Stefano Fantuzi, Giuseppe Renzi, Lorenzo Finocchi e Giampiero Mancini, si sono prese la briga di organizzarsi tra loro e, una volta spostati i banchi, le tele e il crocifisso, si sono messi di buona lena (compatibilmente con i loro impegni lavorativi) a imbiancare le pareti e a ripulire anche il portone della chiesa. Un lavoro corale, fatto in piena armonia, con i quattro imbianchini mossi dalla stessa volontà di fare qualcosa per la parrocchia. Hanno iniziato a installare l’impalcatura lunedì scorso, e venerdì avevano già portato brillantemente a termine la loro opera buona, ridando nuova luce alla chiesa. E mentre loro ridipingevano le pareti, le celebrazioni sono state celebrate nel salone parrocchiale adiacente. "È stata una bellissima iniziativa – afferma, pieno di gratitudine, il parroco – perché, oltre al bel gesto verso la parrocchia, in questo modo si è fatta più profonda anche la loro amicizia".

Marisa Colibazzi