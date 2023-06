La Spesa Felice", Daniele Paci presenta il suo libro a Porto San Giorgio"

Alle 18,15 di domani, 29 giugno, nella cornice della piazza più bella e frequentata da bambini e famiglie, vale a dire la piazza Bambinopoli di Porto San Giorgio, l’agronomo fermano Daniele Paci (foto) presenterà ’La spesa felice’. L’autore è diventato famoso sui social per i suoi consigli per quanto riguarda la scelta dei prodotti da mettere di preferenza sulla tavola, a come scegliere i prodotti migliori da inserire nel carrello della spesa in un supermercato, infine, a come difendersi dalle insidie non di rado presenti nelle etichette. Il libro, edito dalla casa editrice Sperling&Kupfer, sta riscuotendo ampi consensi sia da parte della critica che da parte dei lettori che aumentano ogni giorno sempre di più. L’iniziativa è curata dal periodico Inchiostro e si avvale del patrocinio del Comune di Porto San Giorgio. A moderare la serata e conversare con l’autore sarà Alberto Nicolai.