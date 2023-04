’La spesa felice’ Parola all’agronomo più famoso del web "Vi svelo i segreti"

Lo definiscono ‘l’agronomo più famoso del web’, lui in realtà, il fermano Daniele Paci, è un professionista appassionato. Dopo aver creato un sito web che è vetrina e punto vendita per oltre 350 realtà di qualità, sparse in tutta Italia, tra produttori di carne, frutta, formaggio e così via, oggi è riuscito a mettere insieme un’infinità di consigli pratici, per guidare i consumatori verso ‘La spesa felice’. È il titolo del libro che Paci sta promuovendo in tutta Italia, per le edizioni Sperling & Kupfer, dove spiega come si scelgono le arance da mettere nel carrello, le cipolle da scegliere con polpa soda, senza difetti e senza germoglio. L’anguria che deve avere una macchia gialla sulla buccia e così via. Lui, Paci, che è stato anche consulente Rai per l’alimentazione, è spesso ospite su trasmissioni specializzate e viene invitato a dire la sua sulla qualità di quello che mangiamo, spiega: "Il mio è un tentativo di dare un percorso conoscitivo di consapevolezza sui prodotti che compriamo, ognuno poi farà la propria scelta. Quello che ho capito in questi anni è che c’è sempre più attenzione alla qualità di ciò che mangiamo. Non è vero che facciamo spesa per risparmiare, semmai compriamo meno ma lo compriamo per bene, spesso affidandoci ai produttori locali che stanno avendo infatti ottimi riscontri". Sul sito Mangia locale, nato all’inizio solo per il territorio di Fermo e poi cresciuto a dismisura, ci sono le vetrine di chi può tracciare quello che produce, di chi ha una storia da raccontare ed è tornato alla natura: "E’ chiaro che si tratta di una esigenza sentita, è un’economia importante che si sta muovendo, anche per cercare alternativa a situazioni che non sono più sostenibili. Penso agli allevamenti intensivi e alle ricerche sulle carni alternative, visto che assistiamo ad una vera caccia alle proteine e presto potremmo trovarci a pagare carissima una bistecca di carne. È il mondo che cambia e c’è bisogno di conoscere le cose, io metto a disposizione i miei anni di esperienza". Paci si occupa anche di reperire finanziamenti europei per le aziende agricole, con ‘un’esperienza ormai immensa: "C’è una richiesta enorme in questo senso, stanno tornando alla terra tanti giovani e lo fanno con attenzione e con grande preparazione. Mi piace prendere parte a questo cambiamento, il mio libro vuole aiutare le persone ad avere attenzione e occhio".

Angelica Malvatani