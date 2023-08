"La spiaggia cresce grazie alle scogliere"

Ogni giorno, quando va nel suo chalet ‘Gente di Mare’, (ex Storione) Fortunato Concetti (62 anni) si affaccia dalla terrazza guarda il cordone delle scogliere emerse e osserva quella spiaggia che, per quanto minima, oggi finalmente c’è e quell’unica fila di ombrelloni ricomparsi per la prima volta dopo 10 anni: "E’ un piacere vedere che la spiaggia continua a crescere". I sassi sono pressoché scomparsi, sostituiti dalla sabbia e qualche avventore esulta: "Per la prima volta, anche noi alla Faleriense possiamo fare castelli di sabbia". E pensare che, ad aprile, Concetti tutto poteva pensare fuorché di riavere una spiaggia: "L’acqua del mare arrivava contro il muro dello chalet, ma a giugno c’erano già oltre 10 metri di spiaggia e da allora si è estesa per altri 4-5 metri". Il suo chalet è uno dei tre del lungomare sud che, negli ultimi 10 anni, hanno subito le peggiori conseguenze da mareggiate che hanno martoriato le strutture, con l’acqua che allagava i locali, con porzioni del terrazzamento esterno dell’ex Storione sprofondate più volte, con la spiaggia fagocitata da moti ondosi che le scogliere sommerse non riuscivano a fermare. Da allora, ogni anno, il sindaco emette un’ordinanza per l’ex Storione e per i due vicini vietando l’uso della spiaggia (che non c’era) e così i balneari potevano almeno risparmiare i costi del salvataggio. A giugno, Concetti ha chiesto che, nel suo caso (negli altri due il problema non è ancora del tutto superato) l’ordinanza venisse revocata: "Avevo la spiaggia e potevo lavorarci. Non che mi porti chissà cosa, considerato che il costo del salvataggio è tutto a mio carico non potendo dividere la spesa con chalet confinanti, e che ho dovuto acquistare ombrelloni e lettini. Con quello che mi arriva dalla spiaggia compenso i mancati introiti del ristorante visto che, in questa estate, di gente se n’è vista meno. Perciò va bene così".

Concetti ha preso in mano lo stabilimento tre anni fa, nonostante non ci fosse la spiaggia "e di scogliere si parlava da anni, ma si sa come funzionano queste cose", e nonostante lo spauracchio della Bolkestein, "tant’è che c’è stato un affitto del ramo d’azienda e ci siamo accordati col proprietario per l’acquisto quando si sarà risolto il problema". L’obiettivo: "Creare un piccolo villaggio turistico, grazie al prospiciente immobile di proprietà che diventerà un affittacamere (con 10 stanze) offrendo alla clientela ricettività, ristorazione e mare". Con la spiaggia.

Marisa Colibazzi