La squadra di serie C femminile in semifinale interregionale

La squadra di serie C femminile del circolo tennis di Porto San Giorgio centra un altro traguardo importante: per il secondo anno consecutivo conquista la semifinale interregionale in cui affronterà la squadra del Circolo tennis Foligno. Un risultato che conferma la crescita costante delle atlete Giulia Di Concetto, Aurora Gibellieri, Ludovica D’Attilio e Cassandra Cole Moraleja. Gruppo unito e spirito di squadra hanno portato al superamento della fase regionale davanti a squadre blasonate come Ancona, Jesi (MTA), Pesaro (Baratoff) e Camerata Picena: "Il cammino non è finito - dichiara il capitano Lucio Marcelli - Foligno è squadra temibile anche perché si giocherà su campi veloci, serviranno delle prestazioni di alto livello". Appuntamento a domenica 18 maggio a Foligno con l’obbiettivo di conquistare la finale.

Squadra U14 femminile Camilla Del Giovane, Stella Santoni e Marilena Lo Tufo ha conquistato la semifinale regionale di categoria e giocherà domani, sabato 17 maggio nell’impianto del Ct Porto San Giorgio contro il Ct Baratoff. Squdra under 16 squadra U16 maschile Riccardo Sermarini, Riccardo Novara e Andrea Toni giocherà la semifinale regionale del tabellone Silver oggi a Cantiano contro la squadra del Ct locale.