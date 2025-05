La squadra di Unione civica sostiene il candidato Calcinari

Presente nella vita amministrativa della città dal 2004 (quando presentò la candidatura del sindaco Giovanni Martinelli), spetta a Unione Civica la palma di lista civica più longeva tra quelle presenti a questa competizione elettorale. E, così come è accaduto anche nel 2022, anche stavolta sta dalla stessa parte, accanto al candidato sindaco Gionata Calcinari, e a una coalizione di centrodestra. Confermate anche le direttrici della lista: "Coerenza, competenza, continuità. Non abbiamo fatto alcun accordo di convenienza, né ci siamo lasciati lusingare da promesse elettorali. La nostra è sempre stata una scelta civica coerente, mai tradita. Vogliamo bene alla città – dicono i 16 candidati – e siamo certi di poter portare un contributo importante al suo rilancio". L’appoggio, incondizionato, è per il candidato sindaco Calcinari "nella cui figura ci riconosciamo. Appoggiamo nella sua esperienza di assessore e nell’ultima tornata elettorale, e abbiamo contribuito alla redazione di un programma amministrativo concreto, senza promesse irrealizzabili". Infine, Unione Civica partecipa attivamente alla campagna elettorale e "come è nel nostro stile, presentandoci alla popolazione con le nostre idee in condivisione con le altre forze della coalizione: con il consenso degli elettori saremo in grado di dare un futuro diverso alla nostra città, togliendola dall’isolamento e dalle difficoltà economiche nelle quali da anni è stata relegata". La lista: Andrea Catini, Azzurra Ceci, Sara Centini, Matteo Del Vecchioo, Marco Farina, Roberto Gismondi, Said Jamil, Benito Macertata, Gianni Marsili, Stefano Mattiozzi, Franco Perini (già consigliere comunale), Alberto Traini, Noemi Rogante, Michela Romagnoli (ex assessore nella precedente amministrazione), Rebecca Rossi, Veronica Zampaloni.