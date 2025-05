La squadra femminile al tabellone nazionale

La squadra femminile di serie C del Circolo Tennis Porto San Giorgio battendo per tre a due il Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto si aggiudica l’accesso al tabellone nazionale per la promozione in serie B nazionale. Le splendide ragazze del Circolo Tennis Porto San Giorgio recuperano da una situazione di due a uno dopo i singolari, vincendo sia il doppio Finale che le porta su due a due sia il doppio spareggio che gli permette di conquistare il punto del tre a due e quindi di vincere l’incontro. Le Squadra del circolo Tennis Porto San Giorgio è giovanissima composta da under 17 che vede tra le altre nel vivaio, oltre a Giulia Di Concetto Stella Santoni under 13 e Camilla Del Giovane under 12 tutto questo in funzione del concetto di vivaio che da sempre stata la forza del Circolo Tennis Porto San Giorgio che ha visto per 20 anni i migliori giocatori under a livello italiano, uscire dalla scuola Tennis del circolo. Appuntamento fra due settimane per il match decisivo.