La stagione del Cicconi si apre con Vanessa Gravina

La stagione teatrale ufficiale del ‘Cicconi’ si apre il 28 novembre con ‘Testimone d’accusa’ di Agatha Christie e sul palco salirà un cast di tutto rispetto composto da Vanessa Gravina, Giulio Corso e Paolo Triestino. Il gioco che sottende il testo della giallista per antonomasia, non verte tanto sulla psicologia dei personaggi, simulatori occulti, assassini, grandi avvocati, ma sulla perfezione del meccanismo, con un colpo di scena dopo l’altro, in un crescendo raveliano, una battuta dopo l’altra. Il testo teatrale non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello affilatissima (letteralmente) nella schiena di chi osserva. In scena ci sarà lo stenografo che scriverà tutti i verbali del processo su una macchina stenografica autentica del 1948, mentre i sei giurati chiamati a emettere il verdetto saranno scelti tra il pubblico, sera per sera. Una interazione che, sommata alla bravura dei protagonisti, coinvolgerà ancora di più i presenti per una apertura di stagione ad alta tensione emotiva. I biglietti: platea 23 euro, galleria 20 euro, in vendita nella biglietteria del ‘Cicconi’ il giorno dello spettacolo dalle 18 e online, con vivaticket.com. Inizio ore 21,15.