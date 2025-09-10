La stagione di prosa del teatro ‘La Perla’

E’ stata presentata la nuova stagione di prosa del teatro ‘La Perla’, promossa dal Comune, presente il sindaco Endrio Ubaldi, l’assessore Monia Marinozzi e la dirigente Alessandra Levantesi, e Amat, presidente il direttore Gilberto Santini, con il contributo di MiC e Regione Marche. Il programma in abbonamento di quattro titoli prende il via a gennaio ma a dare il via al cartellone sarà, il 22 novembre, uno spettacolo fuori abbonamento: un musical per tutti ‘Medusa. L’inganno degli Dei’ che rilegge in modo originale e coinvolgente il mito classico della gorgone, scritto e diretto da Simone Brenno Rossetti con le musiche originali Andrea Postacchini e Marco Ferroni e messo in scena dalla compagnia SRArt. La stagione di prosa vera e propria debutta il 10 gennaio con Luca Ward in ‘Il talento di essere tutti e nessuno’. Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio ma ora racconta il suo talento di essere tutti, la fortuna di essere nessuno. Il 21 febbraio Daniele Pecci porta in scena ‘Divagazioni e delizie’ dell’americano John Gay, spettacolo di cui è anche traduttore e regista, composto interamente da brevi racconti, commedie, saggi, lettere e aforismi di Oscar Wilde, in una specie di improbabile conferenza autobiografica, spettacolare e inventata, a tratti interrotta da colpi di scena e accadimenti ‘strani’. Francesca Reggiani e Antonio Catania sono ‘La coppia più sexy d’America’ di Ken Levine in scena martedì 17 marzo: una commedia brillante, che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche di una coppia di attori maturi, un tempo così popolare da essere definiti come la ‘più sexy d’America’. A chiudere il cartellone, l’11 aprile, sono Mariagrazia Cucinotta e Pino Quartullo in ‘La moglie fantasma’: la protagonista di una trionfale tournée teatrale viene trovata morta. Sembrerebbe un suicidio, ma il suo fantasma appare all’ex marito rivelandogli di essere stata assassinata. Fra sgomento e momenti esilaranti, i due escogiteranno il modo per liberarla dal limbo. Gli abbonamenti ai 4 spettacoli, saranno in vendita dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre (prelazione per i vecchi abbonati), dal 2 al 4, dal 9, all’11 e dal 16 al18 ottobre (per i nuovi abbonamenti) alla biglietteria del Teatro La Perla (0734 893350 – 347 6022024, aperta dalle 17 alle 19.30) e online su vivaticket.com. Dal 16 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli esclusivamente online.

m.c.