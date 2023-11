La stagione di Rapagnano: previsti dodici spettacoli. Tra gli ospiti Luca Ward

Novità importanti e tanti appuntamenti per la stagione del Teatro Emiliani di Rapagnano su cui si è alzato ufficialmente il sipario nei giorni scorsi in una conferenza stampa. Gli onori di casa spettano alla sindaca Elisabetta Ceroni che ha presentato la nuova stagione, la cui organizzazione è affidata ad Amat insieme a Eclissi Eventi con il contributo anche de Lagrù e l’immancabile teatro dialettale con protagonista in tal senso la Pro Loco locale. Occhio anche all’evento del 24 febbraio con il tributo ad Eric Clapton, evento organizzato dall’ex direttrice artistica del teatro Maja Matic: un concerto che nasce dalla grande passione di Pietro Cantarino, chitarra e voce, proprio per Clapton e sarà sul palco insieme ad altri cinque compagni di viaggio. Tra i 12 appuntamenti in cartellone, il nome che spicca è quello di Luca Ward, la voce più riconoscibile dello spettacolo italiano, il prossimo 3 febbraio a Rapagnano con "Il talento di essere nessuno", un percorso autobiografico nel quale l’attore si racconta: spettacolo arrivato grazie ad Eclissi Eventi. L’Amat, con il presidente Piero Celani e il direttore Gilberto Santini, ha sposato l’idea e sarà presente con l’omaggio a Franco Battiato. Parte molto ricca quella dedicata ai più giovani e affidata direttamente a Lagrù con "Tutti a Teatro", tre appuntamenti in programma: "Il Lupo e i sette capretti" il 19 novembre, il 24 gennaio con "Franco Frankestein" e infine il 25 gennaio con "La rivolta dei fantasmi". A completare il quadro i tre appuntamenti con la rassegna dialettale, Piero Massimo Macchini il 17 febbraio con "Ma non farmi ridere". Soddisfazione e orgoglio nelle parole della sindaca Elisabetta Ceroni: "Il primo ringraziamento va agli sponsor e il secondo alla consigliera Romina Ramini che segue con cura il nostro teatro. Una stagione con una proposta eterogenea dove il cartellone, oltre a presentare nomi di artisti locali che spaziano dalla prosa alla musica ed al teatro ragazzi vanta di ospitare anche un nome nazionale di spicco, quello di Luca Ward. Un cartellone che alza notevolmente l’asticella dell’Amministrazione Comunale che si prefigge tra gli obbiettivi quello di offrire una proposta ricca e di qualità".